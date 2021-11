Spider-Man : No Way Home s'offre un poster avant le trailer

Dans un mois jour pour jour, l'attente prendra officiellement fin et les spectateurs français pourront découvrir Spider-Man : No Way Home dans les salles obscures. En attendant, la promotion continue pour le film événement avec une nouvelle affiche sur laquelle Peter Parker prend la pose aux côtés de son collègue vengeur Doctor Strange.

Après une affiche confirmant le retour des grands vilains de la franchise arachnéenne, celui-ci reprend les mêmes codes et y ajoute donc l'acolyte sorcier de Peter Parker. Ce tweet confirme également l'arrivée rapide de la seconde bande-annonce pour ce troisième opus Spider-Man.

En effet, Sony et Marvel avaient récemment annoncé des événements aux États-Unis pour les fans, relayés par CBR, pour le lancement de ce nouveau trailer le mardi 16 novembre, soit demain. Ainsi, la bande-annonce tant attendue devrait être mise en ligne dans la nuit de mardi à mercredi. Pas de doute que de nombreux fans resteront éveillés tard pour découvrir si la théorie des 3 Spider-Man réunis trouvera enfin sa résolution (et si de récents leaks se confirment) ou si Marvel Studios et Sony choisiront de garder leurs surprises pour la sortie en salles.

Spider-Man : No Way Home débarque au cinéma le 15 décembre 2021, le premier trailer est disponible ici si vous souhaitez le visionner à nouveau pour vous remettre dans l'ambiance avant demain.