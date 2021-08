Premier trailer pour Spider-Man : No Way Home

L'attente aura été longue, mais il est enfin là ! En effet, c'est cette nuit que le tout premier trailer de Spider-Man : No Way Home a été diffusée.

Sans surprise, on se retrouve tout de suite après les évènements du deuxième opus et on rebondit sur le fait que l'identité secrète de Spider-Man ait été révélée au monde entier. Et c'est bien évidemment afin de réparer cette catastrophe que Peter contacte le Docteur Strange.

Sans plus attendre, vous trouverez ci-dessous le trailer en VO et en VF. Bon visonnage !

VO :

VF :