L'affiche officielle de Spider-Man: No Way Home dévoilée

Sony et Marvel Studios dévoilent l'affiche officielle du prochain opus de la saga Spider-Man avec Tom Holland, No Way Home. Et celle-ci est assez sobre et très orientée sur le retour des vilains des anciennes franchises, ce qui est maintenant annoncé depuis plusieurs mois. On y retrouve en premier lieu les tentacules du Docteur Octopus (Alfred Molina), mais également le Bouffon Vert dans le fond (Willem Dafoe), ainsi que les éclairs d'Electro (Jamie Foxx), et ce qui peut s'apparenter à des trainées de sable et représenter l'Homme-sable (Thomas Haden Church).

Tout cela confirme que notre Peter Parker aura du pain sur la planche, si tous les vilains du multivers s'associent pour venir se venger. Et on ne sait toujours pas s'il aura le soutien des autres Spider-Man , ce qui n'est toujours qu'à l'état de rumeur. On est certain en tout cas que Benedict Cumberbatch sera présent en tant que Doctor Strange.

Réalisé par Jon Watts, Spider-Man: No Way Home sortira le 15 décembre prochain.