Disney+ poursuit son teasing sur les réseaux sociaux et dévoile une adaptation en série animée de l'univers Marvel Zombies. Cet été les fans avaient déjà pu découvrir une planète zombifiée dans la série What If...? et pour le moment, on ne sait pas si cette série se déroulera dans ce même univers ou non.

Marvel Zombies, an animated Original Series from Marvel Studios, coming soon to @DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/jk3U49HOLs — Marvel Entertainment (@Marvel) November 12, 2021