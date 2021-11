Gael Garcia Bernal sera Werewolf By Night dans le MCU

On sait désormais qui incarnera le personnage de Werewolf By Night, annoncé comme personnage principal d'un épisode spécial Halloween, qui sera diffusé l'année prochaine sur Disney+. C'est l'acteur Gael Garcia Bernal qui a décroché le rôle.

Bernal était à l'affiche du film Old de M. Night Shyamalan, et sera présent dans la mini-série Station Eleven d'HBO Max. On ne sait pour le moment pas s'il incarnera la verison classique du personnage avec Jack Russell, ou la plus récente introduite en 2020, Jake Gomez. On ne sait pas non plus quelle équipe créative sera responsable de cet épisode.

Le tournage, lui, est prévu pour début 2022.