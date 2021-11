Spider-Man : No Way Home sera le plus long film de la franchise

Et l'un des plus longs du MCU

Chaque jour nous rapproche un peu plus de la sortie au cinéma de Spider-Man : No Way Home et aujourd'hui, c'est la durée du long-métrage qui semble avoir été dévoilée sur Internet. Comme pour de nombreux films, c'est sur le site d'un revendeur de tickets que l'information a été remarquée et ce troisième opus version MCU sera ainsi le plus long film de la franchise arachnéenne.

Les prochaines aventures de Peter Parker dureront 2 heures et 39 minutes, soit environ une demie heure de plus que les précédents opus avec Tom Holland. Jusqu'ici, The Amazing Spider-Man 2 avec Andrew Garfield détenait la palme du film sur l'Homme-araignée le plus long avec 144 minutes et se fait aujourd'hui devancer d'un petit quart d'heure.

Rien de bien étonnant puisque le film est bien parti pour être le plus ambitieux de la franchise à ce jour avec le retour de vilains bien connus et potentiellement la rencontre tant attendue entre les 3 incarnations cinématographiques de Spider-Man. En tout cas, une nouvelle bande-annonce pour le long-métrage devrait être mise en ligne ce mois-ci d'après les rumeurs, avant sa sortie en salles le 15 décembre prochain.