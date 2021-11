Annonce du titre The Most Important Comic Book on Earth : Stories to Save the World

À l'approche de la Conférence de Glasgow de 2021 (COP26) sur les changements climatiques, un projet en particulier s'est fait remarqué : la future publication du comics The Most Important Comic Book on Earth: Stories to Save the World.

Il est tenu par Rewriting Extinction, un collectif d'artistes, écrivains et activistes qui veulent protéger et restaurer l'écosystème pour empêcher le déclin de la biodiversité. Ils ont créé cette anthologie autour de ces problématiques d'actualités. Parmi les créateurs participant à ce projet, on peut retrouver des célébrités telles que des auteurs de comics (Alan Moore, Brian Azarello, Jeff Lemire, Robert Kirkman, Garth Ennis ...) ou des réalisateurs (Andy Serkis, Taika Waititi ...). Autour de courts récits d'une à deux pages sur l'environnement et la biodiversité, qui supportent des projets et organisations pour sauver la planète.



En effet, chaque achat du livre sert à financer les projets de Rewriting Extinction qui sponsorise notamment sept projets pour sauver des espèces de l'extinction. On peut d'ailleurs trouver sur leur site web certaines des histoires de l'anthologie ou sur leurs réseaux sociaux.



Il sera disponible en VO le 9 Novembre 2021.