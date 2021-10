[Sorties Comics] Mercredi 27 Octobre

Panini Comics



Marv Wolfman, Gene Colan, Tom Palmer



Réveillé à l'époque moderne, Dracula ne pourrait pas avoir la possibilité de découvrir notre monde car le Docteur Sun est à ses trousses. La route du roi des vampires va également croiser celle de héros connus : le Docteur Strange et le Silver Surfer.

(Contient les épisodes US Tomb of Dracula (1972) 32-70, Giant-Size Dracula (1974) 5 et Dr Strange (1968) 14, précédemment publiés dans JE SUIS LE DOCTEUR STRANGE, Dracula (Arédit) 21-25, Dracula le Vampire 1-2 et 4-11 et L'Insolite 5)

Prix : 70€