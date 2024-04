[Sorties Comics] Mercredi 24 Avril

Panini Comics

John Jackson Miller, Bong Dazo, Brian CHing…



Après avoir lavé son nom, Zayne Carrick est prêt à prendre une nouvelle direction dans sa vie. Aux côtés de son meilleur ami, l’escroc Gryph, de la belle et mystérieuse Jarael et du déserteur mandalorien Rohlan, il s’apprête à faire face à des situations très périlleuses.

(Contient les épisodes US Star Wars: Knights of the Old Republic (2006) 38-50, Star Wars: Knights of the Old Republic – War (2012) 1-5 et Star Wars Tales (1999) 24, précédemment publiés dans Star Wars – Chevaliers de l'Ancienne République 6-9 et inédit)

Prix : 28€