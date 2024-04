[Sorties Comics] Vendredi 19 Avril

Komics Initiative



Dans un monde qui a survécu à toutes les catastrophes imaginables, une nouvelle menace venue de l'au-delà semble annoncer la fin de l'humanité. Red Mass For Mars raconte l'histoire des derniers jours de la Terre et de l'homme qui aurait pu nous sauver tous - mais qui ne l'a pas fait ! Récit complet publié en 5 parties aux USA chez Image Comics entre 2008 et 2010, Jonathan Hickman (East of West, Secret Wars)pousse la thématique du super-héros dans un registre proche de celui d'un Warren Ellis sur sa trilogie Black Summer-No Hero-SuperGod. Le dessinateur Ryan Bodenheim (The Dying and the Dead) y livre des planches détaillées et au cadrage percutant.

Prix : 23€