Garth Ennis et Garry Brown sur un one-shot Peacemaker

Après des années dans les limbes, Peacemaker est décidément sur le devant de la scène chez DC après son apparition dans The Suicide Squad et sa future série sur HBO Max. Côté comics, il a aussi récemment rejoint l'Escadron et aura le droit à un one-shot en janvier 2022 avec une équipe créative de choix.

Illustre scénariste de The Boys, Preacher ou du Punisher chez la concurrence, Garth Ennis se chargera d'écrire Peacemaker : Disturbing the Peace illustré par Garry Brown. Pas de Task Force X aux côtés de Peacemaker mais un rendez-vous chez la psy qui le fera voyager dans son passé avant de se rendre compte qu'elle porte un peu trop d'intérêt à son histoire.

Ce one-shot de 40 pages aura le droit à plusieurs couvertures de Juan Ferreyra, Garry Brown, Ryan Brown et Amanda Conner. Peacemaker sera aussi au coeur d'une série de variant covers qui orneront différentes publications DC en janvier.