[Sorties Comics] Jeudi 14 Octobre

Bliss Comics

En pleine Guerre froide, l’URSS est déterminée à gagner la course à l’espace. Elle lance une mission incroyablement ambitieuse: envoyer trois cosmonautes aux confins de l’univers. Des orphelins triés sur

le volet, entraînés tels des communistes modèles et interdits de fonder une famille. Au bout de leur voyage, ils rencontrent l’Inconnu… quelque chose qui les changera à jamais. Abram est le premier à

rentrer sur Terre, s’écrasant de nos jours dans le désert australien. Ceux qui l’ont rencontré l’appellent Divinity. Il peut plier la matière, l’espace et le temps à sa volonté. Mais il ne peut oublier l’amour de sa

vie et l’enfant qu’elle portait, qu’il avait dissimulés à ses supérieurs et abandonnés pour partir à la conquête de l’espace. C’est alors que Myshka, la copilote du groupe, retrouve également le chemin de la Terre. Mais, contrairement à Abram, elle n’a aucune famille secrète et croit toujours en l’idéal communiste. Sa mission : restaurer la gloire soviétique



Contient les trois séries Divinity I, II et III + tous les récits annexes.

Prix : 35€