Bande-annonce pour la saison 2 de Locke & Key

La sortie de la saison 2 de Locke & Key approche et Netflix révèle un trailer en bonne et due forme pour donner les premières informations sur l'intrigue de cette nouvelle salve d'épisodes.

Les fans retrouveront donc la famille Locke face à une Dodge qui n'abandonne pas son sombre projet et se fait passer pour Gabe afin de mettre la main sur les fameuses clés, avec la création d'une nouvelle clé en prime. Le tout saupoudré de monstres et créatures horrifiques qui apporteront frisson et angoisse, d'après les critères de Netflix. À découvrir le 22 octobre sur la plateforme de streaming.

VF :

VO :