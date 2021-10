[Sorties Comics] Jeudi 07 Octobre

Mana Books



Pas de note

Véritable lettre d'amour au père du jeu de rôle papier, ce récit inédit et empli de nostalgie se situe avant les événements de la saison 1 de la série phénomène de Netflix. STRANGER THINGS ET DUNGEONS & DRAGONS Asseyez-vous à la table des quatre garçons de Hawkins tandis qu'ils découvrent ensemble les monstres légendaires et les aventures épiques du jeu de rôle Dungeons & Dragons. Bien avant que le terrifiant Démogorgon n'emmène l'un d'entre eux dans le Monde à l'Envers, Mike, Lucas et Will se lient avec Dustin pour la première fois, au cours du jeu qui définira leur enfance. Le groupe va se se souder à travers une histoire commune et des quêtes périlleuses, qui leur apprendront des leçons importantes sur l'amitié et les aideront à trouver le courage de résister aux petites frappes qui empoisonnent leur quotidien. Véritable lettre d'amour au père du jeu de rôle papier, ce récit inédit et empli de nostalgie se situe avant les événements de la saison 1 de la série phénomène de Netflix.

Prix : 15€