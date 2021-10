DÃ©marrage record pour Venom: Let There Be Carnage

L'aventure promotionnelle de Venom : Let There Be Carnage aura été tumultueuse mais les fans semblent avoir malgré répondu présent pour lui offrir un démarrage record. Le long-métrage d'Andy Serkis a recueilli 90,1 millions de dollars au box-office pour son premier week-end d'exploitation, faisant de lui le détenteur du plus gros démarrage en temps de pandémie.

Il dépasse ainsi Black Widow qui s'était offert un week-end à 81 millions de dollars, profitant d'une sortie simultanée au cinéma et sur Disney+ qui mènera au conflit désormais réglé entre Scarlett Johansson et la maison de Mickey. Venom 2 a donc le mérite d'obtenir son record par le biais d'une sortie exclusive aux salles obscures, laissant penser que la fréquentation des cinémas repart - au moins aux États-Unis.

Une performance d'autant plus remarquable que ce second volet des aventures du symbiote est devenu le second meilleur démarrage de tous les temps au mois d'octobre, seulement devancé par Joker et ses 96,2 millions de dollars engrangés à sa sortie en 2019.

Reste à voir comment la fréquentation évoluera dans les semaines à venir et si cette tendance pourra se prolonger pour dépasser la barre des 400 millions de dollars que Black Widow ou Shang-Chi n'ont pas su atteindre. La concurrence pourrait également lui jouer des tours avec l'arrivée du dernier James Bond et de Dune aux États-Unis.