Le jeu Avengers arrive dans le Xbox Game Pass

Le jeu vidéo Marvel's Avengers a divisé les joueurs sur sa proposition de gameplay, même si une fois acquise, on pouvait y trouver un intérêt, comme le soulignait Lordo dans sa critique. Le meilleur moyen de se faire une idée de la qualité du jeu reste encore de le tester, ce qui sera bientôt plus facile à faire. En effet, il rejoindra les autres jeux du Xbox Game Pass à partir de demain, jeudi 30 septembre. C'est plutôt étonnant sachant que le jeu propose du contenu exclusif sur Playstation (Spider-Man). Il sera du coup jouable pour les abonnés du pass sur Xbox, PC et cloud.