[Review] Marvel's Avengers

Avengers Rassemblement ! Cette maxime bien connue, vous allez pouvoir la crier dans votre salon avant chaque mission. Alors préparez votre plus beau burkini, votre armure la plus efficace, prenez votre marteau divin, faites reluire votre bouclier, enfilez votre plus jolie tenue moulante en latex et, surtout, sortez votre meilleur short c’est parti pour la baston !

Un jeu service



En premier lieu, il faut comprendre ce qu’est Marvel’s Avengers. Il s'agit d'un jeu service, à l’instar d’un Destiny ou d’un Anthem. Le but va être de refaire des dizaines (voire des centaines) de fois les mêmes missions afin d’augmenter notre niveau, de trouver de meilleurs équipements et d’accomplir des objectifs pour débloquer de nouveaux skins, emote et autres coups de grâce.

Le jeu a aussi pour vocation d’être suivi dans le temps par Square Enix et Crystal Dynamics. Un sixième personnage est déjà annoncé àau moment où nous écrivons ces lignes. Kate Bishop rejoindra l’aventure avec son pass premium et toute une série de nouvelles missions. Le jeu sera donc en constante évolution dans le temps. Mais rassurez-vous. A l'heure actuelle, vous avez déjà de quoi tenir plusieurs dizaines d’heures !

Bienvenue au A-Day

Les Avengers organisent un évènement dédié aux fans, mais aussi à leurs communications. Kamala Khan est alors juste une simple adolescente fan des Avengers et qui écrit des fan fictions. C'est d'ailleurs pour participer à un concours de fan fiction qu'elle vient à l’évènement. Mais, bien évidemment, cela ne va pas se passer aussi facilement. Une bombe va se déclencher et le cristal Terrigène va alors exploser et se répendre sous la forme d’un nuage sur toute la ville.

Pour les fans de Marvel, la suite est simple à comprendre. Ce gaz va transformer les inhumains latent en inhumains. L’AIM en profite pour monter en force et dénigrer les Avengers en leur collant sur le dos l’explosion du cristal. Les Avengers deviennent alors des parias et se cachent aux quatre coins du monde. Kamala, quant à elle, s’habitue à ses pouvoirs et décide de retrouver les Avengers pour contrer l’AIM.

Scénario toute somme classique pour les lecteurs de comics. Nous allons donc jouer Kamala qui va parcourir le monde. A ce sujet, toutes les missions et les lieux que nous parcourons dans le mode histoire seront ensuite jouables en multijoueur. D’ailleurs, cette campagne est elle-même multijoueur. Du coup, il n’est pas rare de voir que l’acolyte de la mission (par exemple Hulk ) soit joué par un autre joueur.

Le mode histoire se bouclera en une dizaine d’heures, il ne comporte pas vraiment de grosse difficulté. L’histoire n’est pas incroyable et, surtout, baisse en qualité au fur et à mesure que l’équipe s’étoffe et que l’on effectue des missions qui serviront au multijoueur. L’introduction est vraiment superbe, et ressemble plus à un jeu d’action aventure. On aurait préféré que tout le solo soit dans cette veine. Au final, ce mode histoire est une grosse introduction aux systèmes de jeu, au différents lieux et type de missions et, surtout, vous oblige à prendre en main chaque héros.

Un gameplay complet

Niveau gameplay Marvel’s Avengers est classique, mais permet à chacun de monter ses personnages de la manière qu’il le souhaite. Iron Man, par exemple, à trois spécialisations possibles : Rayon, Roquette et Laser. Si, à terme, vous pouvez avoir tout à fond, pendant un long moment, il faudra jouer avec le gameplay qui vous attire le plus le temps de monter dans les niveaux.

Pour la monter de vos personnages justement vous allez avoir 3 branches :

Principale : ici, vous débloquerez des combos, de nouvelles techniques.

Spécialité : ici, vous allez pouvoir spécialiser vos attaques, souvent vous débloquerez un talent et ensuite vous aurez un choix à faire parmi 3 spécialisations.

Maîtrise : ici, vous allez pouvoir améliorer vos attaques spéciales.

Attaques spéciales, qui sont imposées, vous aurez également une attaque ultime, une attaque spéciale et un boost. En fonction du personnage, cela sera forcément différent. Ms Marvel va soigner l’équipe tandis que Captain America va booster l’équipe. Chaque personnage aura aussi une jauge qui lui est propre. Hulk sera plus solide, Ms Marvel deviendra géante, esquivera automatiquement et causera plus de dégâts, la jauge d'Iron Man servira à la fois à se protéger, mais aussi à tirer ses rayons.

En dehors de toutes ces subtilités, on peut simplement matraquer les coups faibles et les coups fort. Un bouton est aussi disponible pour esquiver. Nous pouvons quand même distinguer 3 archétypes de personnages en termes de gameplay. Hulk et Ms Marvel seront des bourrins, ils peuvent se déplacer sur de grande distance et coller des mandales énormes. Captain America et Black Widow seront plutôt des techniciens, ils vont pouvoir faire plein de combos et privilégier le corps à corps, ce sont des personnages un peu plus rapides à la course que les autres, mais moins intéressants pour parcourir de grande zone. Et pour finir Iron Man et Thor eux seront des personnages volants, à partir de là parcourir des zones et gérer les ennemis en l’air sera bien plus simple pour eux.

Une formule multijoueur classique

Le multi, comme préciser plus haut, est sous forme de micromissions. Vous aurez, en général, un objectif à accomplir. Cela peut être du simple "dégommer 5 générateurs" ou, au contraire, "protéger 5 inhumains".

Les objectifs ne sont malheureusement pas très variés pour l’instant et la lassitude peut vite arriver si vous n’êtes pas friands du fait de reproduire en permanence les mêmes choses. Après, c’est le principe même du jeu. On enchaine pour espérer dénicher le meilleur loot possible.

Pendant ces missions il y aura aussi des missions secondaires, des mini objectifs souvent simples : "un coffre est présent dans la zone", il faut alors trouver 4 interrupteurs et les activer, "un inhumain est emprisonné,sauvez-le", alors vous devez détruire sa cage. Là encore, ce n’est pas hyper varié, surtout qu’ils sont fixes. Donc, à chaque mission, vous aurez ces mêmes missions secondaires. L’envers du décor c’est que ces coffres sont souvent plus intéressants que le loot en fin de mission. Une fois à haut niveau, vous serez alors presque obligé de lancer un niveau pour ouvrir ce coffre, partir, et recommencer. On perd alors une partie de fun.

Je n’ai pas d’amis. Le jeu est nul donc ? Et bien vous avez de la chance ! Si vous n’avez pas d’amis, vous serez rejoint par 3 autres héros de votre roster ! C’est-à-dire qu’ils auront les compétences et équipements que vous leur aurez attribués, ce qui nous oblige à au moins jouer 4 personnages. C’est plutôt une bonne chose sachant qu’ils sont tous différents.

A noter qu'il ne peut y avoir de doublon dans une même équipe. Par exemple, un seul Iron Man ou un seul Hulk est possible par mission, donc si votre pote choisit Hulk et qu’ils nous invitent dans sa partie, vous ne pourrez jouer qu'un des 5 autres personnages. Évidemment ça rajoute un peu de frustration, mais en échange, on nous oblige encore à monter un peu tous les personnages. Le tout rallonge quand même la durée de vie du jeu.

Nous avons aussi mentionné plus haut les pass premium. Ceux des six héros de départ sont débloqués et offerts à l’achat du jeu. Comme le principe des F2P comme Fortnite, vous aurez alors la possibilité de payer 1000 crédits pour les prochains personnages qui débarqueront. Si les personnages sont disponibles gratuitement leurs pass premium sera payant. Les pass premium vont contenir des skins, des emotes, des objets pour améliorer nos équipements, des coups de grâce, des plaques de personnalisation, mais aussi … des crédits ! Si vous remplissez les 6 pass offert vous aurez donc de quoi vous payer plusieurs autres pass sans soucis, le jeu fournissant 1300 crédits si vous accomplissez 36 des 40 paliers de chaque pass. En revanche, c’est long. Voire même très long à débloquer ! Et là encore, le jeu vous propose d’avancer dans ces paliers moyennant crédits. Vous êtes donc libre soit de jouer comme un malade, soit de mettre la main au portefeuille. Mais finalement, tout est possible sans sortir le moindre euro supplémentaire.

Une boutique payante est aussi disponible pour acheter des skins et des crédits. Le jeu étant trop récent pour le moment je ne pourrais dire si ces skins sont exclusifs à la boutique ou non. A priori non vu qu’in game, ils ne le précisent pas explicitement. Encore une fois c’est vous qui voyez si vous êtes patients ou pas.

Une belle finition

Visuellement, on ne va pas se mentir, ça claque grave. Nous avons testé le jeu sur une PS4 Pro et un écran 65 pouces HDR de dernière génération. Donc autant vous dire que l’on en a pris plein les mirettes. Le jeu doit être encore plus clinquant et beau sur un ordinateur booster aux hormones. Par contre, la PS4 Pro souffle comme un bœuf pendant que le jeu tourne.

Au passage, nous conseillons le mode performance plutôt que le visuel. La perte visuelle étant faible, mais le gain en FPS étant énorme, c’est bien plus agréable.

Donc, c’est beau, plein d’effet chatoyant, des éclairs, des explosions, des lasers bref il y en a partout … et c’est aussi un point négatif ! Cela devient, très rapidement, peu lisible et on tape alors sans trop viser. Du plus, nous constatons d’énormes ralentissements à la limite du Freeze si trop de choses se déroulent dans un endroit trop petit. Dommage.

Le menu est réfléchi pour la manette. C’est un peu fastidieux au départ de s’y retrouver tellement il est riche. Des tonnes d’objectifs dès que vous lancez le jeu, la gestion des équipements, des compétences, les cosmétiques, les collections, le social et, enfin, notre carte des défis (pass premium).

Pour terminer, petit point visuel. Les visages des personnages, énormément décriés à son annonce (ouin pourquoi ce n’est pas Robert Downey Jr qui fait Iron Man ), font clairement le job et ne gênent en rien. La plupart des personnages auront un masque ou un casque, mais surtout, les lecteurs de comics ont l’habitude que leurs héros changent de visage en fonction du dessinateur. Ici, on s’y adapte donc très vite. Mention spéciale à Kamala qui est super bien castée.