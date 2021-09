[Zap' MDCU] Sorties du 22/09/2021: Aquaman: The Becoming

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires!

C'est parti pour les sorties du 22 septembre! Chez Marvel, on a lu le one-shot X-Men: the Onslaught Revelation et la suite de X-Men. On a aussi été voir The Death of Doctor Strange et la conclusion de Reptil et Guardians of the Galaxy. chez DC Comics, on a testé Aquaman: the Becoming et on continue de suivre Batman, Supergirl: Woman of Tomorrow, the Flash et Shazam.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Things Fall Apart Ecrit par Brandon Thomas Dessiné par Diego Olortegui & Wade Von Grawbadger Couverture de David Talaski





(1) X-Men: Onslaught Revelation Ecrit par Simon Spurrier Dessiné par Bob Quinn Couverture de Giuseppe Camuncoli & Marte Gracia

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Then It's Us Ecrit par Al Ewing Dessiné par Juan Frigeri Couverture de Brett Booth & Adelso Corona





(1) Chapter 3: Problematic Fan Ecrit par Gerry Duggan Dessiné par Pepe Larraz Couverture de Pepe Larraz





(1) Reptil #4 Ecrit par Terry Blas Dessiné par Enid Balam & Victor Olabaza Couverture de Paco Medina

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Dream Big Ecrit par Jeremy Adams Dessiné par Chrsitian Duce Couverture de Bryan Hitch