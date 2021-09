Mark Millar annonce Night Club, une série d'ados vampires

Mark Millar lance avec Netflix une nouvelle série dont le pitch est "Que feriez-vous si vous étiez un adolescent et que vous vous fassiez mordre par un vampire ?". Intitulé Night Club, le comics sera publié par Image et n'a pas de dessinateur annoncé bien que le scénariste pense déjà à quelqu'un. D'abord une idée pour la TV, Millar a voulu en faire un comics, en s'imaginant ce qu'il aurait fait s'il avait été mordu par un vampire en étant ado. Selon lui, il aurait piqué du sang dans les hopitaux, aurait mordu des amis pour ne pas être seul et serait devenu un super-héros. Le premier numéro paraitra début 2022, et il y a déjà trois couvertures desssinées par Greg Capullo, Ben Templesmith et Ben Oliver .