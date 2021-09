[Review VF] The Magicians : L'histoire d'Alice

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de The Magicians : L'histoire d'Alice. Le numéro est écrit par Lilah Sturges et est dessiné par Pius Bak d'après les romans de Lev Grossman.

En voyant son grand-frère, Charlie, partir pour son premier jour de cours à l'Université de Brakebills, Alice Quinn ne rêve que d'une chose : recevoir elle aussi la lettre tant attendue qui lui ouvrira les portes de cette prestigieuse école de magie. Malheureusement, les années passent, ne lui laissant que l'absence... Celle de cette convocation tant désirée, mais surtout celle de son frère, disparu sans laisser de trace durant ses années d'étude. Mais l'inaction ne fait pas partie du tempérament d'Alice. Si personne ne vient la chercher, c'est elle qui ira leur prouver de quoi elle est capable ; et si personne n'est en mesure de lui donner une réelle explication au sujet de son frère, c'est elle qui enquêtera et lèvera enfin le voile sur cette insoutenable omerta. Elle le sait, derrière sa façade envoûtante, la magie cache de sombres secrets, et ces huit années à la côtoyer de près ne feront que confirmer ses pires craintes.

Au début, tu étais sûre de toi, et maintenant tu te demandes si tu n'as pas fait une grave erreur, pas vrai ?

Dans The Magicians, nous suivons les protagonistes au sein d'une école de magie (OUI ! ENCORE !!!!). Pour autant, on se rend rapidement compte que l'on s'éloigne assez de ce que l'on a déjà pu lire par le passé sur le sujet. Certaines critiques parlent de Potter-like mais version adulte. Ce n'est pas tout à fait ça non plus. En fait, le titre tient plus de l'ovni dans le sens où il est assez difficile de le placer dans une case. Il y a bien une école de magie mais qui ne représente rien de plus que ce qu'elle est : une école de magie. Entendez par là qu'il s'agit avant tout d'un lieu (contrairement à Poudlard dont le nom va revenir une page sur deux et qui a une dimension presque sacrée). Pour le reste, vous avez une bonne dose d'enquête mais aussi et surtout du relationnel. On prend le temps de présenter les personnages, de les développer et de les faire intéragir les uns avec les autres. Ceci est possible grâce aux dialogues qui sont plutôt bons mais également grâce à la narration qui est omniprésente et qui nous rappelle, au passage, qu'il s'agit bien d'une adaptation d'un roman avant tout.

Au final, le lecteur prend plaisir à suivre le trio de personnages dont l'alchimie est plutôt efficace. Ajoutez à cela un peu d'absurde (qui est utilisé avec un peu trop de timidé d'ailleurs), un peu de violence sur la fin et vous avez un titre qui ne devrait pas forcément plaire à tout le monde mais qui, au moins, à le mérite de proposer un certain nombre d'originalités.

25. Si cet examen tentait de vous échapper. Que feriez-vous pour le rattraper ?

Pas grand-chose à dire concernant la partie graphique. Malgré la bonne dose de magie et donc de surnaturel, les dessins restent "adultes". On aurait pensé que le tout allait donner lieu à des cases peut-être plus décallées, plus fantaisistes, mais il n'en est rien. De manière générale, on peut même dire que les scènes réalistes / de la vie de tous les jours sont mieux représentées que les scènes de magie qui, de leur côté, se reposent beaucoup sur la colorisation (une colorisation qui n'est pas mauvaise, d'ailleurs). Pour ce qui est de la cover, difficile de donner un adjectif autre que "sublime".