Venom: Let There Be Carnage devrait durer 1h30

Malgré un premier opus assez bancal, les fans les plus optimistes pouvaient s'attendre à du changement avec l'introduction de Carnage dans le second volet des aventures symbiotiques de Sony. Déjà amoindries par les décalages successifs de sa sortie en salles, les attentes étaient encore plus calmées quand la classification PG-13 du film a été dévoilée. C'est cette fois-ci la durée surprenante de Venom : Let There Be Carnage qui va poser des questions.

D'après Fandango, la suite du long-métrage de 2018 ne durera que 90 minutes. Une durée inhabituelle dans ce marché du blockbuster super-héroïque où la norme se situe volontiers autour des 2 heures. À titre de comparaison, le premier film avec Tom Hardy durait 1h52, Spider-Man : Far From Home 2h09 et des rumeurs laissaient entendre que la durée du prochain No Way Home serait d'environ 2h30.

Avancé de deux semaines aux États-Unis, Venom : Let There Be Carnage est toujours prévu pour le 15 octobre 2021 dans les salles françaises.