Venom : Let there be Carnage avancé de deux semaines aux Etats-Unis

Les américains viennent de gagner deux semaines ! En effet, le compte officiel du film Venom : Let there be Carnage ont annoncé que ce dernier allait être avancé de pas moins de 14 jours. Son exploitation dans les salles obscures ne débutera donc plus le 15 octobre mais le 1er octobre.

Bien que le pourquoi du comment n'ait pas été dévoilé, il y a fort à parier que le succès de Shan-Chi y soit pour quelque chose. En outre, le changement de date permet également d'esquiver d'autres films prévus à cette période avec, en tête, Dune, toujours prévu pour le 22 octobre.

Pour ce qui est de la France, rien n'a changé. Le film est toujours prévu pour le 20 octobre.