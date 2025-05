Jeph Loeb au scénario de X-Men of The Apocalypse, suite d'Age of Apocalypse

Le scénariste Jeph Loeb est décidément sur tous les fronts ! Alors que nous le retrouvons actuellement sur Hush #2 et prochainement du côté de Marvel pour une revisite du titre Age of Apocalypse, la Maison des Idées annonce à présent que le scénariste n'en aura pas tout-à-fait terminé avec l'ère d'Apocalypse. En effet, l'éditeur annonce à présent X-Men of the Apocalypse. Un récit dans lequel nous retrouverons une fois encore Jeph Loeb accompagné par Simon Di Meo au dessin. Et cette fois, il ne s'agit pas d'un numéro unique mais bien d'une nouvelle série.

Dis-moi que tu n'as pas eu la même question qui te taraude, Erik. Apocalypse a été tué par toi. Les humains ont déclenché un Arsenal nucléaire qui a détruit cette planète. Nous sommes tous morts… et pourtant… pourquoi sommes-nous encore là ?

A noter que Loeb a d'ores et déjà pris la parole sur le sujet. Voici ce qu'il a déclaré :

En 1995, j'ai eu la chance exceptionnelle de participer à l'une des plus grandes histoires de l'histoire des X-Men avec L'Ère d'Apocalypse, en écrivant à la fois Astonishing X-Men et X-Man. Aujourd'hui, trente ans plus tard, rejoignez-moi et l'artiste superstar de demain, Simone Di Meo, pour un retour dans cette chronologie maudite avec certains des plus grands personnages des X-Men de tous les temps !

Pour résumer : Jeph Loeb sur une back-up story de Giant-Size Age of Apocalypse #1 qui sortira le 25 juin 2025 et qui devrait également servir d'introduction à une série X-Men of The Apocalypse prévue pour septembre.