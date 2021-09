PG-13 confirmé pour Venom: Let There Be Carnage et nouveau poster

Après son trailer, la machine marketing continue d'opérer pour Venom : Let There Be Carnage. Sony a ajouté une nouvelle affiche à son Arsenal de contenus promotionnels qui dévoilent les personnages principaux à visage découvert, surplombés par leurs symbiotes. À noter également la présence sur le poster de Naomie Harris qui incarne Frances Barrison, alias la super-vilaine Shriek.

Par ailleurs, la classification de ce Venom 2 a également été dévoilée. Sans surprise, le film est classé PG-13 comme son précédent volet. Une décision qui vient définitivement sceller l'espoir d'un long-métrage plus violent avec la grande arrivée de Carnage sur grand écran.

Un rapport évoquait récemment un potentiel décalage du film jusqu'en 2022 avant d'être infirmé rapidement. La date sur l'affiche confirme également la volonté de Sony d'enfin dévoiler au public ce second opus autour du symbiote de Tom Hardy. Venom : Let There Be Carnage débarque dans les salles de cinéma françaises le 20 octobre 2021.