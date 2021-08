Venom: Let There Be Carnage repoussé à 2022 ?

Cela ne semble plus en finir pour Venom : Let There Be Carnage. Alors que la machine promotionnelle est déjà bien enclenchée avec deux trailers publiés, la sortie du second opus dédié aux aventures du baveux pourrait être repoussé à janvier 2022.

Déjà décalé tout récemment au 20 octobre prochain, Sony Pictures réfléchirait encore à ses options alors que la crise sanitaire se poursuit notamment aux États-Unis et que la fréquentation des salles de cinéma ne semble pas optimale pour le studio. Rien n'est encore confirmé de la part de Sony mais la publication détaille que la fin de la CinemaCon, qui se déroule actuellement, est attendue pour annoncer la nouvelle.

Le retour de Venom et l'arrivée de Carnage pourrait donc être à nouveau retardé de 3 mois, cumulant ainsi 15 mois de décalage par rapport à sa date de sortie initiale en octobre 2020.

Si la nouvelle venait à se confirmer, Venom 2 pourrait venir prendre le créneau du 19 janvier 2022, actuellement occupé par Morbius, autre film du Sony's Spider-Man Universe. Il faudrait donc s'attendre à voir le long-métrage porté par Jared Leto être à son tour reporté à une date ultérieure.