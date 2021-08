Sony Pictures renomme son univers partagé Spider-Man

Ce n'est pas une grosse information qui va faire trembler le paysage cinématographique des super-héros, mais le dernier changement de nom chez Sony Pictures annonce bien leur envie et leurs projets à venir. Le studio détient actuellement les droits sur la franchise Spider-Man de Marvel, avec l'arrangement que l'on connaît pour les films du tisseur produits par Marvel Studios, et ne cache pas son ambition d'en faire un vrai univers partagé. C'est ainsi que Sony vient de donner un vrai nom à cette "branche" Spider-Man, qui n'en avait pas réellement jusque-là, en l'intitulant sobrement Sony’s Spider-Man Universe.

Après le premier film Venom de 2018, c'est sa suite Let There Be Carnage, qui donnera un nouveau souffle à cet univers au cinéma, suivi des adaptations de Morbius avec Jared Leto, et Kraven le Chasseur avec Aaron Taylor-Johnson. On connaît également la volonté de Sony de faire apparaître le Spider-Man de Tom Holland dans l'un de ses films à venir, alors que le contrat du jeune acteur arrive à terme (mais il a fait part de sa volonté de continuer), et que le contrat avec Marvel Studios ne prévoit plus qu'un autre film après No Way Home (mais là aussi, il y aura sûrement une renégociation).

Avec ce nouvel univers officiellement nommé, il y a de fort à parier que de nombreux autres personnages du riche univers de Spider-Man auront droit à leurs apparitions du côté de Sony.