Venom: Let There Be Carnage repoussé de quelques semaines

On pensait sans doute avoir laissé derrière nous les vagues de décalages à répétition des films au cinéma, mais alors que la situation sanitaire est toujours très fragile, Sony Pictures Entertainment fait le choix de ne pas prendre de risque et d'éviter le mois de septembre pour la sortie de son prochain blockbuster, Venom: Let There Be Carnage. Le second opus de la saga Venom, prévu initialement le 24 septembre, et décalé au 5 octobre de cette année.

Le film réalisé par Andy Serkis, qui opposera Tom Hardy à Woody Harrelson, devait dans un premier temps sortir en octobre de l'année dernière, avant d'avoir été décalé à deux reprises, en juin, puis en septembre. Il aura désormais fort à faire sur un mois d'octobre toujours riche en films d'horreur et fantastiques, mais également l'ombre du succès du premier volet au-dessus de sa tête, alors que Venom avait battu plusieurs records pour un mois d'octobre.