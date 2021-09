[Sorties Comics] Vendredi 10 Septembre

Urban Comics



Après avoir fui la guerre du Viêt Nam, les grands-parents de Tai Phan se sont installés à Coast City. Ils y ont rebâti une vie à partir de rien, fondé une famille et ouvert le Jade Market, devenu depuis le coeur de la communauté vietnamienne du quartier. À la mort de sa grand-mère, le jeune garçon s'aperçoit à quel point elle était une femme aimée et respectée des siens, oeuvrant quotidiennement pour les immigrés en détresse et ne fléchissant jamais devant les nombreuses tentatives d'intimidations racistes des locaux, bien décidés à les faire quitter ce qu'ils estiment être « leur mère patrie ». Véritable modèle pour lui, Tai n'imaginait pas qu'elle puisse lui cacher un secret plus admirable encore. L'anneau qu'il l'avait toujours vu porter au doigt sans jamais vraiment y prêter attention était en fait le signe d'une lourde responsabilité, une mission dont il est désormais l'héritier.

