[Sorties Comics] Jeudi 09 Septembre

Deux sœurs face à des monstres géants dans le premier projet personnel du génial Chris Samnee.

Rainbow est à la recherche de sa sœur Jonna depuis un an. La dernière fois qu’elle l’a vue, c’était aussi la première fois qu’elle voyait l’un des monstres qui parcourent maintenant la planète. Ce sont d’immenses créatures laides et dangereuses, conduisant l’humanité au bord de l’extinction. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’espoir de survie dans la nature, Rainbow sait que sa sœur est quelque part là-bas - et elle fera tout pour la retrouver.



Jonna est le premier projet personnel de l’artiste primé Chris Samnee (Fire Power, Daredevil, Rocketeer… et Eisner du meilleur artiste dessinateur en 2013), une histoire très personnelle écrite avec sa femme Laura et dédiée à ses enfants. L’histoire, touchante, graphiquement époustouflante, pleine d’action et de monstres mélangeant avec brio l’ambiance des débuts de DragonBall et la simplicité et l’efficacité des récits pulp. Dans Jonna, une enfant peut se battre contre un monstre géant et nous en redemandons.



Chris et Laura Samnee ont créé avec Jonna un récit touchant sur la famille dans un monde changeant sans mettre de côté les scènes d’actions époustouflantes.

Prix : 14.95€