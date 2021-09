The Suicide Squad : James Gunn annonce des bonus et des scènes coupées pour le 4K blu-ray

C'est sur les réseaux sociaux que le réalisateur James Gunn a dévoilé la chose. En fait, un fan lui a demandé sur Twitter s'il connaissait la date de sortie de The Suicide Squad en 4K Blu-ray. Pour ce qui est de la date de sortie, on en sait rien encore. Par contre, Gunn en a profité pour rebondir et pour en dire un peu plus sur son contenu. Voici ce qu'il a déclaré :

Je sais que cela arrive, et cela ne sera plus très long, et il y a pas mal d'extras bien cool, de scènes coupées et de commentaires.

Bref, comme vous l'aurez compris, on aura pas mas de choses à se mettre sous la dent.

De votre côté, comptez-vous vous procurer le film en DVD / Blu-ray ?