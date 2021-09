[Review VF] Flashpoint Prélude

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Flashpoint Prélude. Le numéro est écrit par Geoff Johns et est dessiné par Ethan Van Sciver, Francis Manapul et Scott Kolins. Il est sorti le 18 juin pour 35 euros. Il contient les titres US The Flash : Rebirth #1-6, The Flash #1-7, 9-12 + The Flash Secret Files #1.

Lors de la Crise des Terres Infinies, Barry Allen, dit Flash , s'était sacrifié afin que le Multivers puisse survivre à l'attaque de l'Anti-Monitor. Pendant des années, il fut remplacé par son Ancien sidekick, Wally West. Mais, lors de la guerre contre les forces de l'Anti-Vie de Darkseid, Barry est réapparu. Son retour implique également celui de son ennemi juré, Néga-Flash, ainsi que la menace d'un nouveau bouleversement au sein du Multivers.

Tout ce qui est positif... doit avoir un négatif !

Pour faire simple, ce tome possède un immense avantage et un gros inconvénient. L'immense avantage est que vous avez ici des numéros de qualité (c'est déjà pas mal, me direz-vous). En fait, il s'agit du retour Barry Allen suite à sa disparition lors de Crisis on Infinite Earths. Une fois n'est pas coutume, le mot "Rebirth" prend donc ici tout son sens. Car oui, de nos jours, avoir Barry Allen est une évidence mais à l'époque, ce retour était une nouvelle tout bonnement monstrueuse. Les histoires sont bonnes, les intrigues assez bien ficelées et Johns fait le maximum pour tenter de varier les plaisirs. On pourrait un peu se perdre l'avalanche de membres au sein de la Flash Family mais si vous vous accrochez, il ne devrait pas y avoir de problème particulier (que vous soyez un nouveau lecteur ou non).

Là où cela coince, c'est dans le sens où Urban comics vous présente le tout comme étant un prélude à Flashpoint. Dans un sens, c'est le cas puisque cela se passe bien avant Flashpoint (devant un tribunal, ça passe). Mais au-delà de cela, il n'y a strictement rien qui "prépare le terrain" pour Flashpoint et ce, même si c'est Johns qui est aux commandes de tous les numéros.

Tout cela pour dire que si vous voulez du Flash , de qualité ou du Johns, vous pouvez le prendre. Par contre, si vous voulez ce titre parce que selon vous il s'agirait d'une sorte d'introduction à Flashpoint (un prélude quoi...), l'achat n'est peut-être pas indispensable.

On dirait que je me suis dégoté une paire de cartes "sortez de prison".

Pour ce qui est de la parte graphique, elle est très bonne. D'un côté, vous avez Francis Manapul et Scott Kolins qui ont fait un très beau boulot sur le titre à partir de 2011. De l'autre, vous avez Ethan Van Sciver (en charge des numéros plus anciens) qui a toujours été un excellent dessinateur mais qui, en plus, avait déjà collaboré avec Geoff Johns par le passé.

Concernant les bonus, vous avez également pas mal de choses à vous mettre sous la dent. Vous avez le sketchbook d'Ethan Van Sciver, des crayonnés encrés, des dossiers secrets, une galerie de couvertures ainsi que des biographies.