[Sorties Comics] Mercredi 1er Septembre

Les Humanoïdes Associés



Au Service Postal Intergalactique, les coursiers s’entretuent pour livrer les colis. Découvrez l’univers déjanté du « Kick & Collect », par le co-créateur de The Boys.



Dans un futur où le chômage atteint des sommets, le Service Postal Intergalactique capitalise sur des livreurs qui n’ont plus rien à perdre. Grâce à une prime qui augmente à mesure que les colis changent de mains, cette poste sans scrupule attire à son service les mercenaires les plus violents de la galaxie. Mais avec l’arrivée d’une société concurrente, ces coursiers intergalactiques pourraient bien devenir obsolètes plus tôt qu’ils ne le croient…

Chaque chapitre de ce récit complet s’attache à un personnage différent, brossant un portrait déjanté de ce Service Postal unique en son genre.

Prix : 24.95€