[Sorties Comics] Vendredi 27 Aout

Urban Comics

Quand Barry Allen a tenté de sauver sa mère des griffes du Professeur Zoom, le cours de l'Histoire a été jamais modifié. Dans ce nouveau continuum, Hal Jordan n'est pas devenu le Green Lantern, mais il est toujours un pilote intrépide prêt à défendre son pays contre les envahisseurs atlantes et amazones. De son côté, Abin Sur est toujours en vie et voit sa tâche de Green Lantern de la Terre compliquée par ce conflit.

Contenu vo : Contenu : Flashpoint:Hal Jordan #1-3 ; Flashpoint:Abin Sur – The Green Lantern #1-3 ; Flashpoint:Frankenstein & the Creatures of the Unknown #1-3 ; Flashpoint:Green Arrow Industries #1 ; Flashpoint:The Canterbury Cricket #1 ; Booster Gold #44-47

