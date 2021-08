Un jeu vidéo inspiré de Marvel’s Midnight Sons

Un nouveau jeu sur l'univers Marvel à l'horizon ! C'est lors de la Gamescom qu'a été annoncé Marvel’s Midnight Suns, un tactical RPG inspiré de la ligne de comics Marvel Midnight Sons. Le jeu est développé par Firaxis Games (XCOM), pour l'éditeur 2K Games.

Le premier trailer du jeu a été dévoilé, dans lequel on retrouve des personnages tels que Iron Man, Wolverine, Captain Marvel et Doctor Strange, ainsi que d'autres comme Blade , Ghost Rider (Robbie Reyes), Magik, et Nico Minoru des Runaways. Les héros Marvel affronteront Lilith, la mère de tous les monstres, dont le but est de réunir les pages du fameux Darkhold, le livre magique et très puissant de l'univers Marvel.

Le jeu devrait sortir en mars 2022, avec un premier trailer de gameplay attendu pour le 1er septembre.