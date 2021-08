Le tournage a débuté pour la série Naomi

Officiellement commandée en mai dernier par la chaine The CW, la série TV Naomi passe une étape importante supplémentaire puisque sa showrunneuse, Ava DuVernay, annonce que le tournage de la première saison vient de débuter. Elle l'a fait à travers un post Twitter et une photo du clap sur le plateau de tournage.

L'image confirme que DeMane Davis sera l'une des réalisatrices de la série, en plus d'être co-productrice, elle qui a déjà travaillé sur des projets tels que Clarice, How to Get Away With Murder, et Queen Sugar. L'épisode pilote est co-écrit par DuVernay et Jill Blankenship. Aucune date de diffusion n'est pour le moment annoncée par la chaine.

Naomi est originaire d'une Terre parallèle et fut envoyée vers la Terre Prime de DC (celle que l'on connait) par ses parents, pour la sauver d'une guerre civile entre des factions de gens qui se sont soudainement retrouvés avec des pouvoirs. Elle est recceuillie et adoptée par le couple des McDuffie et ne se souvient plus de son passé et de ses origines. La première mini-série est disponible chez Urban Comics.