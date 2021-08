Des couvertures variantes en hommage à la phase I du MCU

En novembre, Marvel proposera des couvertures variantes qui présenteront les moments clés de la phase I du Marvel Cinematic Universe de Marvel Studios. Elles seront au nombre de six, et intitulées "Infinity Saga Phase 1 Variant Covers".

Nous y retrouverons Marco Checcetto sur Iron Man #14, avc l'évolution de l'amure de Tony Stark dans le premier film. Joe Bennett sur le premier numéro de la nouvelle série Hulk, avec l'affrontement entre le géant de jade et l'Abomination. Captain America/Iron Man #1 aura deux variantes, de Adam Kubert et Taurin Clarke faisant respectivement référence à The First Avenger et Iron Man 2. Ema Lupacchino sur Thor #19, et Arthur Adams sur Avengers #50, avec la bataille de New York.

.