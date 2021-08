Skottie Young relance I Hate Fairyland chez Substack

L'annonce a surpris pas mal de monde : James Tynion IV va quitter la série Batman pour rejoindre Substack et continuer de développer son activité indépendante. Un mouvement suivi par certains gros noms de l'industrie qui ont révélé qu'ils allaient également proposer du contenu sur la plateforme comme Jonathan Hickman, Saladin Ahmed ou Scott Snyder. Un nouvel auteur vient s'ajouter à la liste, en la personne de Skottie Young.

À travers sa structure Stupid Fresh Mess, le bonhomme proposera un aperçu exclusif de "comics, prose illustrée, livres pour enfants" à venir. Avec en tête de gondole un relaunch de sa série fantastique I Hate Fairyland qui sera publiée en digital sur Substack. Mais l'auteur a tenu à le préciser : il ne souhaite pas laisser de côté les comicshops et ses projets auront par la suite une édition physique à proposer aux lecteurs.

De plus, l'abonnement à la newsletter de l'artiste sur Substack donnera également accès aux actualités, archives de comics et autres contenus de Skottie Young. Il a également précisé que ce changement ne marque pas la fin de son travail chez Marvel. En plus de sa série Strange Academy, il travaille sur un autre projet avec la maison d'édition.