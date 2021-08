Le scénariste James Tynion IV quitte DC Comics

Grosse nouvelle et sans doute une grosse perte pour l'éditeur DC Comics, alors que le scénariste James Tynion IV annonce son départ. Lui qui a fait les beaux jours de nombreux titres DC ces dernières années, et qui écrit actuellement Batman et Joker, fait le choix de se concentrer sur l'indé, notamment sur la nouvelle plateforme de comics en ligne lancée par Substack.

Substack est à l'origine un journal en ligne, qui aborde des sujets comme la politique, l'économie ou les nouvelles technologies. La plateforme est accessible gratuitement et propose également un système d'abonnement à ses lecteurs, mais là où elle fait une réelle différence, c'est qu'elle propose de payer ses artistes en amont de leur création, une sorte de subvention pour pouvoir créer librement des comics en restant indépendants. Cela permet de lancer la machine dans le cas où les abonnés ne répondent pas présents immédiatement. Substack annonce avoir signé de gros noms de l'industrie, avec notamment Scott Snyder, Jonathan Hickman, Saladin Ahmed et Molly Knox Ostertag, en plus de Tynion IV, alors que Nick Spencer fait le lien entre la plateforme et ces créateurs.

DC Comics aurait offert un nouveau contrat de trois ans à James Tynion IV, qui l'aurait refusé pour se concentrer sur Substack et son travail en indé, qui est également très reconnu avec des séries comme Something is Killing the Children, The Department of Truth, ou encore The Nice House on the Lake plus récemment.

Depuis presque une décennie, DC Comics a été mon travail au quotidien. Ça a payé les factures, et a été créativement épanouissant... mais il y a quelques années j'ai réalisé que quelque chose d'important manquait à ma vie. Si j'ai toujours aimé les super-héros, ce n'était qu'une petite portion de ce que j'aime dans le medium qu'est le comic book. J'ai grandi avec les comics indépendants, les mangas, les webcomics, les strips de journaux, les romans graphiques littéraires... Et il y avait tout ce monde qui m'intéresse que je ne pouvais explorer créativement parlant. J'avais l'impression de n'utiliser qu'un seul de mes muscles et je commençais à être consumé par la les limitations des super-héros.

Tynion précise également le modèle économique et créatif très attractif proposé par Substack :

On nous a proposé des subventions avec aucune obligation. Il n'y a pas de règles. Il n'y a aucune permission à demander pour faire ce que l'on a envie de faire. Faites les livres que vous voulez le plus faire, les livres que vous pensez doivent exister, ceux qui vous rendent fou que personne d'autre ne les ait encore faits. Faites-en vos créations. Produisez des travaux par des gens dont vous adorez le travail. Donnez-leur vie.

Les derniers travaux de Tynion IV pour DC seront Batman #117 en novembre, et The Joker #14 en avril 2022.