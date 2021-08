Nouvel accord entre Warner Bros et les cinémas AMC pour 2022

La Warner Bros. avait été le premier studio a changé le mode de distribution de ses nouveaux films pour s'adapter à la pandémie liée au covid-19, avec un choix fort de sortie simultanée en salles et en streaming. Cela avait débuté avec Wonder Woman 1984, et c'est le cas pour tous les nouveaux films de 2021. Mais même si la situation sanitaire est toujours très instable, il semble que le studio et les chaînes de cinéma choissisent de voir les choses avec optimisme. C'est de là qu'est né un nouvel accord de diffusion entre AMC et la Warner, pour l'année 2022.

Cet accord stipule qu'il y aura une exclusivité pour les sorties en salle, mais que la durée de celle-ci sera réduite. Les films Warner Bros. seront donc diffusés 45 jours en exclusivité au cinéma, avant de pouvoir être disponibles en VOD et sur les plateformes de streaming. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les films de super-héros DC, qui seront nombreux en 2022, avec The Batman , DC League of Super-Pets, Black Adam , The Flash , et Aquaman and the Lost Kingdom. C'est une aussi une manière de tenter de maximiser les chiffres du box-office, alors que les résultats sont plutôt décevants pour The Suicide Squad, qui est actuellement au cinéma et sur HBO Max.

Ce n'est pas le premier accord du genre, puisque WB avait déjà signé sous les même termes avec Cineworld, pour la chaîne Regal Cinemas, avec une exclusivité de 45 jours.