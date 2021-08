Uatu à l'honneur dans la promo de What If...?

À quelques jours de son lancement sur Disney+, la promotion pour What If...? se poursuit avec de nouveaux contenus diffusés sur les réseaux sociaux. Une vidéo narrée par Uatu le Gardien, dans laquelle nous apercevons son interprète Jeffrey Wright, rappelle le principe de la série et montre que The Watcher sera bien là à scruter toutes les variations de ce multivers.

Toujours concernant Uatu, c'est une seconde affiche pour le personnage, réalisée par Simon Delart, qui a été présentée par Marvel Studios. Le visage du Gardien y est surplombé par différents éléments que nous connaissons mais qui connaitront un autre destin dans ces réalités alternatives comme les Pierres, Ultron, Star-Lord ou encore le bouclier de Peggy Carter, personnage qui ouvrira le bal des What If...?.

What If...?, première série d'animation de Marvel Studios, sera à découvrir dès le 11 août sur Disney+ avec une grande partie des interprètes originaux de retour pour donner de la voix aux versions revisités de leur personnage.