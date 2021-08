Une affiche Captain Carter pour la série What If...?

Le 11 août prochain, la série What If...? de Marvel Studios débutera avec un épisode consacré au personnage de Captain Carter. Dans cette réalité, Steve Rogers n'est jamais devenu Captain America , et c'est l'agent Peggy Carter qui a hérité du sérum de super-soldat, portant ainsi les couleurs de l'amérique durant la seconde guerre mondiale.

Nous savons également que le personnage sera important durant la série, et apparaîtra dans toutes les saisons, en plus d'ouvrir le bal. Pas étonnant alors que la première affiche solo de la série lui soit consacrée. Elle est réalisée par l'artiste Freya Betts.