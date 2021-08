Et une nouvelle affiche

La prochaine série du MCU à débarquer sur Disney+, ce sera What If...?, ce célèbre concept de l'éditeur Marvel qui présente des versions alternatives des grands évènements de son univers. Une nouvelle vidéo promotionnelle représente le concept, et donne un nouvel aperçu des histoires auxquelles nous aurons droit pour cette première saison.

En bonus, une nouvelle affiche mettant en avant le narrateur de la série, le Gardien Uatu.