Starro et Weasel

Si The Suicide Squad est déjà dans les salles françaises depuis mercredi, le film ne sort que le 6 août aux États-Unis, sa promotion est donc toujours en cours. Warner Bros a partagé deux extraits du film, consacrés aux créatures un peu plus "étranges" du film, à savoir le vilain Starro, et le membre de la Task Force X que l'équipe à du mal à cerner, Weasel (Sean Gunn) !