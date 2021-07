[Sorties Comics] Vendredi 30 Juillet

Urban Comics



Pas de note

Confronté au terrible Deathstroke, Batman découvre qu'une nouvelle menace plane sur Gotham City, la ville qu'il a juré de protéger, rompant l'équilibre précaire entre super-vilains. Par James TYNION IV, Guillem MARCH et Tony S. DANIEL. En cette veille de Noël, de vieux fantômes de Gotham reviennent hanter la ville. Puis le Chevalier Noir retrouve l'un de ses plus terribles ennemis en la personne de Double-Face, par Peter J. TOMASI, Scott GODLEWSKI et Brad WALKER. Enfin, les Outsiders, avec à leur tête Éclair Noir, se lancent à la poursuite des sbires de Ra's al Ghul, qui ont enlevé le Signal. Par Brian HILL, Cian TORMEY et DEXTER SOY.

Contenu vo : BATMAN #86, #87, #88 et #89, DETECTIVE COMICS #1018, #1019, 1020 et #1021, BATMAN AND THE OUTSIDERS #7 à #12

Prix : 13.9€