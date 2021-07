Sweet Tooth renouvelée pour une seconde saison par Netflix

Sweet Tooth aura eu plus de chance que l'une des dernières adaptations de comics qui n'avait pas dépassé la première saison, à savoir Jupiter's Legacy, puisque Netflix annonce que la série est renouvelée pour une seconde saison. Nous connaîtrons donc la suite des aventures de Gus, adaptées du comic book éponyme écrit et dessiné par Jeff Lemire.

Ce n'est pas une énorme surprise, puisque Netflix a récemment dévoilé que la première saison de la série avait totalisé 60 millions de vues à travers le monde, en faisant l'un des plus gros succès de la plateforme. À titre de comparaison, le plus gros succès, The Queen 's Gambit , a comptabilisé 62 millions de vues sur 2020.

Aucune date n'est pour le moment annoncée pour le retour de la série.