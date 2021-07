Jeff Lemire présente sa série Mazebook

Pendant que l'adaptation de son Sweet Tooth séduit les spectateurs sur Netflix, Jeff Lemire revient avec une bande dessinée dont il sera auteur et artiste, renouant avec ses récits intimistes et torturés qui ont fait son succès comme Essex County ou plus récemment Royal City. La série, déjà annoncée il y a quelques temps, s'appelle Mazebook et un premier aperçu des pages intérieures, doublé d'un trailer vidéo a été mis en ligne.

Mêlant horreur, thriller et supernaturel, ce titre met en scène Will Warren , père en deuil après la perte de sa fille, qui voit sa vie être chamboulée une nouvelle fois quand il reçoit un appel 10 ans plus tard lui indiquant que sa fille est toujours vivante. Seul hic, son enfant est coincé dans un labyrinthe d'un livre de puzzle que sa fille n'avait pas terminé avant de disparaître. L'auteur parle ainsi "d'une histoire profondément humaine à propos de la mémoire et de la connexion humaine".

.

Avec cette nouvelle série en 5 numéros, Jeff Lemire poursuit son partenariat avec Dark Horse, qui publie également les comics Black Hammer de l'auteur. De son côté, l'éditeur continue d'étendre sa ligne de comics indépendants, en attendant l'arrivée tonitruante de Scott Snyder et ses 8 nouveaux titres.

Mazebook #1 arrive en septembre et sera disponible avec deux couvertures : la régulière de Lemire et l'alternative de son compère Andrea Sorrentino.