Scott Snyder dévoile 8 séries chez ComiXology et Dark Horse

L'activité indépendante de Scott Snyder va connaitre un sacré coup d'accélérateur dans les mois prochains. Le scénariste et son imprint Best Jackett Press a signé un deal avec ComiXology qui aboutira au lancement de 8 séries avec des artistes de premier plan, dont plusieurs anciens collaborateurs du scénariste chez DC ou en indé.

Ces nouvelles créations seront publiées en premier lieu sur la plateforme de comics digitale avant une édition physique. Mais contrairement à la plupart de ses travaux indépendants qui ont atteri chez Image Comics, comme le dernier né Nocterra, ce sera Dark Horse qui aura l'opportunité de proposer la version imprimée de ces différentes séries. The Hollywood Reporter précise que certaines devraient être sous forme de graphic novels alors que d'autres ont le potentiel d'être des séries régulières.

La publication de ces oeuvres, aux registres très différents mais aux tonalités horrifiques prononcées, débutera en octobre. Pour justifier ce choix de publication, Scott Snyder a expliqué que la pandémie l'avait fait réfléchir. Ces idées lui trottaient dans la tête depuis longtemps et cela a précipité son envie de leur donner une forme plus concrète. Il a également précisé qu'en ces temps compliqués pour certains, acheter mensuellement des comics pouvait être un luxe et que la formule d'abonnement proposée par ComiXology était plus aborbable, avec la possibilité de tester ces différentes séries avant de se décider à les acheter en version physique.

Concernant les séries annoncées, en voici les descriptifs avec quelques aperçus publiés par The Hollywood Reporter et IGN :

Barnstormers, avec Tula Lotay et Dee Cunniffe. Un récit d'aventure aérienne et d'amour qui prend place juste après la Première Guerre mondiale.

The Book of Evil, avec Jock. Dans un futur proche, plus de 90% des nouveaux-nés sont des psychopathes et ce titre en prose raconte l'histoire de 4 amis qui ont grandi dans cet étrange monde.

Canary, avec Dan Panosian. Un western horrifique placé en 1891 quand une mine s'écroule sur elle-même et une obscure substance trouvée à 666 pieds sous terre se révèle.

Clear, avec Francis Manapul. Une grande aventure mystérieuse de science-fiction dans un un futur dystopique dans lequel la connexion neurologique à Internet transforme la réalité.

Duck and Cover, avec Rafael Albuquerque et sa structure Stout Club Entertainment. Le titre suit un adolescent dans une Amérique post-apocalyptique qui se déroule en 1955 pour un récit aux influences manga.

Dudley Datson and the Forever Machine, avec Jamal Igle & Juan Castro et Chris Sotomayor. Un garçon et son chien partent à l'aventure grâce à une mystérieuse machine qui contrôle le temps et l'espace.

Night of the Ghoul, avec Francesco Francavilla. Dans ce titre horrifique, l'histoire dans le présent a d'étranges liens avec celle d'un film d'horreur perdu.

We Have Demons, avec Greg Capullo & Jonathan Glapion et Dave McCaig. Le conflit entre le bien et le mal va prendre une nouvelle tournure quand un adolescent va vivre une aventure plus grande que nature qui révèlera une société secrète, des monstres et de la destruction.

Un sacré programme avec de beaux noms et des pitchs très variés. Quelle série vous intéresse le plus ?