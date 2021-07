[Zap' MDCU] Sorties du 21/07/2021: Booster Gold & Blue Beetle

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 21 juillet ! Chez Boom! Studios, on continue de suivre Power Rangers. Chez Marvel, on est allé voir New Mutants et Gamma Flight. Chez DC Comics, on a testé Superman & the Authority, Shazam et Booster Gold & Blue Beetle. On suit toujours the Flash .

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) All Our Tomorrows Ecrit par Grant Morrison Dessiné par Mikel Janin Couverture de Mikel Janin





(1) Power Rangers #9 Ecrit par Ryan Parrott Dessiné par Francesco Mortarino Couverture de Matteo Scalera





(1) Secrets & Lies Ecrit par Vita Ayala Dessiné par Alex Lins Couverture de Martin Simmonds

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Without Mercy Ecrit par Al Ewing & Crystal Frasier Dessiné par Lan Medina Couverture de Leinil Francis Yu

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) A Fault to Heaven Ecrit par Tim Sheridan Dessiné par Clayton Henry Couverture de Clayton Henry





(1) Job Hunt Ecrit par Jeremy Adams Dessiné par Will Conrad Couverture de Brandon Peterson