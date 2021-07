Début de tournage pour Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Peu de sagas cinématographiques semblent désormais passer à côté d'une trilogie, à minima, et ce sera également le cas pour le personnage d'Ant-Man ! Ça devient plus que concret puisque le réalisateur Peyton Reed, déjà aux commande des deux premiers, officialise le début de production du troisième volet de la série : Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Il l'a fait à travers le partage d'une photographie de la fameuse peluche lapin de Cassie Lang, qui est toujours aussi effrayante. Elle se trouve apparemment dans une sorte de laboratoire, avec des produits chimiques. Peut-être un indice sur l'une des intrigues du film.

Paul Rudd et Evangeline Lilly sont bien évidemment de retour dans les rôles titres. Kathryn Newton interpètera la fille de Scott Lang, Cassie, alors que Jonathan Majors sera Kang le Conquérant. La sortie est estimée à février 2023.