[Review VF] Bad Mother

La review du jour est un titre proposé par Panini Comics. Il s'agit de Bad Mother. Le numéro est écrit par Christa Faust et est dessiné Mike Deodato Jr. Il est sorti le 15 juillet pour 18 euros. Il contient les titres US Bad Mother 1-5.

Lorsque sa fille disparaît dans d'étranges circonstances, April Walters, une mère de famille sans histoire, se lance dans une périlleuse mission pour la retrouver. Poussée dans ses derniers retranchements, elle va découvrir qu'une mère est capable de tout.

Quelques jours de mon Ancien régime spécial et la graisse va fondre... comme ton humeur bourrue.

Bad Mother est un récit surprenant à plus d'un titre. La force du scénario réside dans son approche réaliste. Si ce n'est le bien trop classique "j'ai un problème, la police ne peut pas m'aider alors je vais m'inventer une vie de détective" qui nous fait dire que l'on commence mal, tout se goupille extrêmement bien et ce, de manière crédible, réaliste. Le personnage féminin lui-même est décrit, dès la première planche, comme étant une femme qui a pris une taille de pantalon. Et ce n'est là qu'un des nombreux exemples qui offrent un relief certain à l'ensemble de l'univers de Christa Faust.

Au-delà de ce réalisme, vous avez un thriller astucieux, avec son lot de rebondissements ainsi qu'une certaine maturité dans la narration et dans le traitement des personnages. Enfin, le titre possède également pas mal d'action avec, en tête, plusieurs scènes de combat pour le moins marquantes de par leur approche directe et brutale.

L'équilibre vie pro / vie perso, tu connais pas ?

Pour ce qui est de la partie graphique, le dessin est effectué par Mike Deodato Jr, déjà très connu pour son travail dans le monde des super-héros. Il effectue la plupart du temps des dessins assez incroyables et c'est le cas aujourd'hui encore. Pour le coup, Bad Mother lui correspond peut-être même plus que les univers des capes et des super-pouvoirs dans le sens où le style de l'auteur, plutôt réaliste, est sublimé lorsqu'il dessine des scènes plus "classiques". Sans surprise, nous retrouvons également deux points positifs souvent associés à Deodato Jr à savoir un découpage moderne et percutent ainsi qu'une mise en scène efficace.